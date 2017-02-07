Последнее обновление: 07.02.2017 17:37

Запрет России участвовать в международных соревнованиях будет продлен- IAAF

В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявляют, что Россия будет как и раньше отстранена от международных соревнований, и, вероятно, будет исключена из чемпионата мира, запланированного на август в Лондоне. Об этом заявил президент IAAF Себастьян Коу в Монако, сообщает Радио Свобода.

По его словам, Россия до ноября вряд ли будет «полностью восстановлена в правах».

Руне Андерсен, председатель рабочей группы IAAF, выразил похожее мнение, отметив, что для восстановления Россия должна выполнить ряд требований.

Серия расследований ВАДА подтвердила существование в России поддерживаемой государством системы употребления спортсменами допинга со следующим сокрытием этих нарушений. Это привело, в частности, к запрету участия российских легкоатлетов во всех соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики (ІААФ). После этого также свыше 100 российских спортсменов в 2016 году были отстранены от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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