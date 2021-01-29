Экс-глава IBU Бессеберг уличен в сокрытии допинга у биатлонистов РФ

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберги и бывший генеральный секретарь этой организации Николь Реш (Nicole Resch) на протяжении многих лет покрывали махинации с допингом в российском биатлоне.

Об этом говорится в заключительном докладе независимой следственной комиссии ERC, обнародованном в четверг, 28 января.

По заключению комиссии, имеющиеся у нее доказательства свидетельствуют о том, что Бессеберг "последовательно продвигал и защищал российские интересы практически всеми своими действиями". Это в первую очередь касается допинга, где Бессеберг и Реш потворствовали усилиям по сокрытию государственной системы применения допинга в России и тем самым сделали возможными дальнейшие нарушения, говорится в докладе.

Пропагандируемая Андерсом Бессебергом решительная борьба за чистоту спорта, по мнению комиссии, была фарсом. "Бессеберг, возглавлявший IDU с 1992 по 2018 годы, с 2008 по 2018 годы, наоборот, не защищал право на чистый спорт", - подчеркнула ERC.

Врио главы IBU Олле Далин заявил, что он потрясен нарушениями, допущенными его предшественником, но в то же время благодарен за то, что эти нарушения были выявлены.

Исполком IBU в ноябре 2018 года поручил ERC провести тщательное расследование подозрений в отношении Бессеберга и Реш. Этому предшествовали многочисленные обыски, в ходе которых были выявлены свидетельства сокрытия применения допинга и наличия гигантской коррупционной системы.

В рамках расследования ERC изучила около 70 тысяч документов и провела около 60 опросов, которые подтвердили подозрения в отношении двух функционеров IBU. Как выяснила комиссия, Бессеберг в благодарность за оказываемые услуги получил от России многочисленные подарки в виде бесплатных поездок на охоту, а также бесплатных проституток.