ВАДА отказалось восстановить статус России в преддверии зимней Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило в четверг, что Россия все еще “не соответствует” международным стандартам, что может помешать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в феврале следующего года.

Совет учредителей ВАДА утвердил рекомендацию комитета по соответствию не восстанавливать статус российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в официальном твиттере организации.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА после опубликованного в ноябре 2015 года доклада, согласно которому организация систематически нарушала антидопинговое законодательство при поддержке государства.

Министр спорта РФ Павел Колобков сказал в четверг, что ряд критериев ВАДА для восстановления статуса РУСАДА носят “политический характер”, сообщило агентство Р-Спорт.

Отказ ВАДА восстановить статус российской антидопинговой службы может повлиять на решение Международного олимпийского комитета, который еще не сказал, будут ли спортсмены из РФ допущены к Олимпиаде-2018.

Свое решение МОК должен озвучить по итогам заседания исполкома в декабре.