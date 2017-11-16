Последнее обновление: 16.11.2017 17:47

ВАДА отказалось восстановить статус России в преддверии зимней Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило в четверг, что Россия все еще “не соответствует” международным стандартам, что может помешать участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в феврале следующего года.

Совет учредителей ВАДА утвердил рекомендацию комитета по соответствию не восстанавливать статус российского антидопингового агентства (РУСАДА), говорится в официальном твиттере организации.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу ВАДА после опубликованного в ноябре 2015 года доклада, согласно которому организация систематически нарушала антидопинговое законодательство при поддержке государства.

Министр спорта РФ Павел Колобков сказал в четверг, что ряд критериев ВАДА для восстановления статуса РУСАДА носят “политический характер”, сообщило агентство Р-Спорт.

Отказ ВАДА восстановить статус российской антидопинговой службы может повлиять на решение Международного олимпийского комитета, который еще не сказал, будут ли спортсмены из РФ допущены к Олимпиаде-2018.

Свое решение МОК должен озвучить по итогам заседания исполкома в декабре.

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