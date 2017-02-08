Новый регламент ЕС позволит пользоваться своей подпиской на онлайн-контент в любой стране союза

Жители Евросоюза смогут пользоваться своей подпиской на онлайн-услуги и контент, находясь в любой из его стран, соответствующий новый регламент согласован переговорщиками стран ЕС.

Как отмечается в коммюнике Еврокомиссии, это первое соглашение о модернизации правил копирайта ЕС в рамках стратегии единого цифрового рынка.

"Европейцы скоро смогут в полной мере использовать свои онлайновые абонементы на фильмы, спортивные передачи, электронные книги, видеоигры или музыкальные сервисы при поездках в пределах ЕС", - говорится в коммюнике.

Вчера вечером договоренность достигнута между представителями Европарламента, государств-членов ЕС и Еврокомиссии. Неделей раньше согласован порядок оптовых расчетов за мобильный роуминг.

"Это новый важный шаг в разрушении барьеров на пути создания единого цифрового рынка", - заявил, комментируя соглашение, зампред ЕК Андрус Ансип.

В 2016 году 64% жителей ЕС использовали интернет для скачивания игр, фильмов или музыки, все чаще с помощью мобильных устройств.

Новый регламент позволит получать доступ к абонированному онлайн-контенту в любой стране ЕС как у себя дома. Француз, имеющий подписку на фильмы и другой онлайновый контент развлекательного Canal + , сможет смотреть их во время отдыха в Хорватии или деловой поездки в Дании.

Все провайдеры платных услуг онлайн-контента должны будут следовать новым правилам.

Согласованный текст должен быть официально утвержден Советом ЕС и Европарламентом. Регламент вступит в силу во всех государствах-членах ЕС с начала 2018 года. Он охватывает те услуги онлайн-контента, где наиболее важно регулирование авторского права.

Важность доступа к услугам интернет-контента в поездках возрастает с 15 июня этого года, когда вступают в силу новые правила роуминга, по которым европейские пользователи будут платить за мобильный интернет в других странах ЕС по внутренним расценкам своей страны.