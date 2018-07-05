Последнее обновление: 05.07.2018 17:47

Европарламент отказался ужесточать нормы авторского права для интернета

Депутаты Европарламента отказались утвердить одобренную ранее Комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета.

Против принятия выступили 318 из 627 участвовавших в голосовании депутатов, в поддержку документа проголосовали 278, а еще 31 воздержался.

«Я сожалею, что большинство депутатов Европарламента не поддержали позицию, которую я продвигал вместе с Комитетом по правовым вопросам. Но это часть демократического процесса», - заявил разработчик проекта директивы, депутат от германского Христианско-демократического союза Аксель Фосс.

​​В сообщении пресс-службы Европарламента отмечается, что после обсуждения и, возможно, внесения поправок проект будет вновь вынесен на голосование на следующей пленарной сессии ЕП, которая стартует в сентябре.

«Мы вернемся к этому вопросу в сентябре и попытаемся привести нормы авторского права в соответствие с современной цифровой средой», - сказал Фосс.

​Ранее эксперты предупреждали, что принятие директивы может привести к «убийству» существующей в интернете культуры мемов и пародии, так как ст. 13 директивы обязывает использовать роботов, фильтрующих контент и удаляющих любые сообщения, в которых содержится хоть что-то (фото, рисунок или кадр из фильма) защищенное авторским правом. Создание таких роботов с огромными базами защищенной информации станет для интернет-платформ серьезной проблемой, для малых же игроков необходимые для исполнения закона расходы могут оказаться неподъемными.

Накануне голосования в Европарламенте портал Wikipedia объявил о закрытии доступа сразу к нескольким языковым версиям популярной интернет-энциклопедии (испанской, итальянской и т.д.) в знак протеста против возможного принятия директивы. В сообщении портала отмечалось, что в случае вступления документа в силу Wikipedia окажется под угрозой закрытия.

«Мы хотим продолжать предоставлять [своим пользователям] возможность работать с открытым, бесплатным и проверенным контентом. И мы призываем всех членов Европейского парламента голосовать против нынешнего текста этой инициативы, открывать его для обсуждения и рассматривать многочисленные предложения по защите доступа к знаниям от Wikipedia», - заявляли представители портала.

​После завершения голосования в Европарламенте доступ к заблокированным версиям Wikipedia был восстановлен.

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