В администрации Лукашенко сократят около 30% госслужащих

Около 30% госслужащих сократят в администрации президента. Об этом сообщила глава администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего в понедельник совещания.

Ранее Лукашенко поручил реформировать свою администрацию. По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата.

"Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будут сокращены порядка 30% государственных служащих, которые работают в администрации президента", - цитирует слова Кочановой агентство Белта.

Кочанова пояснила, что в новой штатной численности администрации президента, которую предложили в понедельник, будут 108 человек.

Она отметила, что сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

"Мы считаем, что для того, чтобы сегодня выйти на повышение заработной платы во всех республиканских органах управления и для госслужащих, которые работают в местных органах власти, это должно коснуться практически всех организаций и учреждений", - добавила Кочанова.