Последнее обновление: 14.02.2017 09:44

Лукашенко одписал указ о сокращении своей администрации на 30%

Лукашенко 13 февраля подписал указ № 40 об оптимизации своей администрации.

Согласно ему, численность государственных служащих в ней сокращается на 30%.

"Указом утверждены в новой редакции Положение об администрации и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре. Актуализированы функции и полномочия администрации. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников. Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента. Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы", - сообщает пресс-служба правителя.

Новым положением о пресс-секретаре президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.

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