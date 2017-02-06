В Китае завели дело на экс-замминистра госбезопасности

Верховная народная прокуратура Китая возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра государственной безопасности КНР Ма Цзяня по подозрению во взяточничестве, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ма Цзянь в конце декабря прошлого года по итогам проведенной внутрипартийной проверки был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) по подозрению во взяточничестве.

По заявлению прокуратуры, в отношении экс-чиновника были приняты "принудительные меры", к которым относятся арест, заключение под стражу, задержание и домашний арест.

Внутрипартийное расследование в отношении Ма Цзяня было начато в середине января 2015 года.

Как сообщала газета South China Morning Post, один из родственников Ма Цзяня, предположительно, может быть причастен к торговле документами компании Founder Securities, содержащими конфиденциальную информацию.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.