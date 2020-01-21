Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки

Бывший глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 года тюремного заключения по обвинению в получении взяток на общую сумму в 14,5 млн юаней (около $2,1 млн).

Об этом сообщает CCTV со ссылкой на решение Народного суда китайского Тяньцзиня, передает РБК.

Кроме того, Хунвэй обязан будет выплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $290 тыс.). Отмечается, что он не выразил желания обжаловать вердикт, а сторона его защиты не подавала соответствующей апелляции.

По данным суда, в период с 2005 по 2017 год Мэн Хунвэй, используя свои полномочия заместителя министра общественной безопасности и начальника морской полиции Китая, оказывал услуги частным лицам и предприятиям за вознаграждение.

В начале октября 2018 года Мэн Хунвэй, занимавший тогда должность главы Интерпола, не вернулся из отпуска, который он проводил на родине в Китае. Его супруга, проживающая в Лионе (Франция), обратилась в полицию. По ее словам, Хунвэй не выходил на связь с 25 сентября. Китайские власти позднее сообщили, что задержали Хунвэя по подозрению в коррупции. Впоследствии глава Интерпола подал заявления об отставке. Позднее жена Хунвэя обратилась к французским властям с просьбой предоставить ей убежище из-за угроз, которые стали ей поступать.

Власти Китая исключили Хунвэя из коммунистической партии, уволив с государственных постов. Как сообщали в Государственном надзорном комитете Китая, Хунвэй признан виновным «в серьезных нарушениях партийной дисциплины». В конце апреля Верховная народная прокуратура КНР заключила его под стражу.