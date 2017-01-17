Индекс Nikkei приблизился к минимуму за 6 недель из-за укрепления иены

Японский индекс Nikkei упал до минимума более чем за месяц во вторник, поскольку укрепление иены ударило по настроениям, а акции Honda снизились после сообщения автопроизводителя о взрыве подушки безопасности Takata Corp в одном из его автомобилей в Японии.

Индекс Nikkei упал на 1,5 процента до 18.813,53 пункта - самого низкого уровня на момент закрытия с 8 декабря.

Бумаги Honda Motor Co потеряли 2,7 процента после того, как компания сообщила, что в декабре в автомобиле модели Honda Fit взорвалась подушка безопасности пассажирского сиденья, в результате чего водитель получил легкую травму.

Инвесторы также готовились к выступлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй позднее во вторник и пятничной инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Более широкий индекс Topix упал на 1,4 процента, завершив торги на уровне 1.509,10 пункта.

Индекс JPX-Nikkei 400 опустился на 1,5 процента до 13.516,30 пункта.