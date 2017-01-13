Доллар отошел от минимума к иене, рынки проигнорировали данные из Китая

Доллар в пятницу отошел от минимума пяти недель к иене и стабилизировался к корзине основных валют, в то время как рынки оставили без внимания не дотянувшие до прогнозов данные о китайском экспорте.

Доллар к 8.32 прибавил 0,3 процента до 115,03 иены после падения до минимума пяти недель 113,75 в четверг, поскольку избранный президент США Дональд Трамп не раскрыл подробностей планируемых им реформ на первой после победы на выборах пресс-конференции.

За неделю доллар пока сбавил 1,6 процента, снизившись четвертую неделю кряду, что может стать максимальным для американской валюты недельным падением с конца июля.

Индекс доллара торговался на уровне 101,49 после падения до 100,72 в четверг - минимума с 8 декабря.

Некоторые аналитики считают, что доллар может вернуть себе превосходство, как только появятся новые детали планируемых Трампом мер стимулирования.

"Маловероятно, что иена продолжит расти к доллару", - сказал Юкио Исидзуки из Daiwa Securities в Токио.

"Доходность казначейских облигаций США, как ожидается, вырастет, учитывая подъем инфляционных ожиданий".

Евро торговался на уровне $1,0614 после подъема до двухнедельного пика в $1,0684 в четверг.

Валюты сдержанно отреагировали на данные о том, что экспорт из Китая в долларах США в декабре снизился на 6,1 процента, в то время как импорт вырос на 3,1 процента.