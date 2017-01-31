Ford и другие гиганты бизнеса восстали против Трампа

Руководители Ford Motor Билл Форд-младший и Марк Филдс присоединились к боссам Goldman Sachs и других американских компаний, осудивших указ нового президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд для людей из ряда стран.

"Мы не поддерживаем эту и любую другую политику, которая идет вразрез с нашими корпоративными ценностями", - говорится в их обращении к подчиненным.

После указа Трампа доллар снижается, а рынок акций демонстрирует сильнейший с начала года спад.

Глава инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc Ллойд Бланкфейн первым среди руководителей крупных банков высказался против указа Трампа о запрете на въезд иммигрантов из мусульманских стран. Крупнейшая в мире сеть кофеен, американская Starbucks пообещала в ответ на действия Трампа нанять около 10.000 беженцев для работы в 75 странах. Действия президента страны осудил глава Uber и пообещал поднять этот вопрос на предстоящей встрече в Белом доме.

C критикой выступают все больше компаний, хотя большинство избегают прямо нападать на Трампа.

Например, почтовая служба United Parcel Service Inc заявила, что "поддерживает политику, которая позволяет людям законно пересекать границы, однако понимает и необходимость защиты национальной безопасности".

Отдел кадров General Motors разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что указ коснулся некоторых работников концерна из указанных стран и что "мы в General Motors ценим и уважаем личностные различия".

Трамп сфокусировался на автоиндустрии, обещая прирост численности рабочих мест в штатах, внесших в итоге ключевой вклад в его неожиданную победу на выборах в ноябре 2016-го.

Глава профсоюза работников автоиндустрии United Auto Workers Дэннис Уильямс заявил в понедельник, что организация "отвергает любую политику, которая оценивает людей по признаку религии, национальности или происхождения". Ранее представитель рабочих Детройта Уильямс хвалил инициативы Трампа касательно пересмотра торговых соглашений с другими странами.

Руководитель Tesla Motors Илон Маск через соцсети обратился с призывом изучить указ президента и выработать "особые поправки". Он сообщил, что будет искать консенсуса между представителями бизнеса и президентом на предстоящей на этой неделе встрече.

Но некоторые крупные промышленные компании и киты финансовой индустрии хранят молчание.

Представители наиболее крупных фирм, таких как Bridgewater Associates, Renaissance Technologies, Millennium Management и Two Sigma Investments не ответили на просьбу о комментариях по поводу антииммиграционного указа, а Fiat Chrysler, Toyota Motor и Honda Motor от них отказались.