Голливудские актеры провели митинг против Трампа в центре Нью-Йорка

Звезды Голливуда и представители Демократической партии США провели митинг в центре Нью-Йорка, призывая к массовым акциям протеста и борьбе с Дональдом Трампом, сообщает Hill.

На акции, которую вел давний критик республиканцев, режиссер-документалист Майкл Мур, выступили в том числе Роберт де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, а также действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Болдуин в своем выступлении призвал к ста дням протеста против Дональда Трампа, Де Ниро цитировал выдуманные им самим выдержки из Twitter избранного президента, а Мур назвал миллиардера социопатом. «Мы остановим этого человека, четыре года он не продержится», - пообещал документалист.

«Если твой депутат представляет Демократическую партию, то его надо убедить агрессивно сопротивляться планам Трампа. А если твой депутат — республиканец, то нужно активно бороться за победу сторонников прогресса на праймериз Демократической партии в 2018 году», - заявил Мур.

«Инаугурация — это еще не конец. Мы будем бороться до конца», - заявил мэр де Блазио, срок полномочий которого заканчивается в конце этого года.

Среди участников митинга были Джулианна Мур, Шер, Салли Филд.

На президентских выборах 80% жителей Нью-Йорка отдали предпочтение Хиллари Клинтон, которая теперь рассматривается как возможный кандидат в мэры крупнейшего города страны, отмечает Huffington Post.