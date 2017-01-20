Последнее обновление: 20.01.2017 18:07

В Шотландии собрались голосовать за независимость в течение двух лет

Шотландия проголосует за независимость на протяжении двух лет из-за жесткой позицию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit. Такое мнение высказал бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд в интервью BBC Radio.

"Если правительство Великобритании отбросит компромиссный план Николы Стерджен, то я думаю, что референдум о независимости будет очень вероятным", - заявил Салмонд.

"Думаю, что в этом контексте, в течение двух лет, большинство проголосует положительно", - заявил он.

Как известно, Шотландия собирается остаться на едином рынке Европейского Союза после Brexit, и будет требовать больше полномочий для защиты своих интересов.

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