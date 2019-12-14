Шотландия говорит о новом референдуме о независимости

Шотландия на следующей неделе хочет провести новый референдум о независимости. Соответствующее заявление в парламент Объединенного королевства подаст Шотландская национальная партия.

Об этом сообщила глава правительства Шотландии Никола Стерджен, передает УНИАН.

На парламентских выборах партия Шотландии получила 48 из 59 мест в региональном парламенте Шотландии, что свидетельствует о желании большинства граждан Шотландии остаться в ЕС.

«Речь идет не о том, чтобы спрашивать разрешения у премьера Великобритании Бориса Джонсона или любого другого вестминстерского политика. Это подтверждение демократического права народа Шотландии определять свое будущее», – подчеркнула Стерджен.