Последнее обновление: 14.12.2019 15:41

Шотландия говорит о новом референдуме о независимости

Шотландия на следующей неделе хочет провести новый референдум о независимости. Соответствующее заявление в парламент Объединенного королевства подаст Шотландская национальная партия.

Об этом сообщила глава правительства Шотландии Никола Стерджен, передает УНИАН.

На парламентских выборах партия Шотландии получила 48 из 59 мест в региональном парламенте Шотландии, что свидетельствует о желании большинства граждан Шотландии остаться в ЕС.

«Речь идет не о том, чтобы спрашивать разрешения у премьера Великобритании Бориса Джонсона или любого другого вестминстерского политика. Это подтверждение демократического права народа Шотландии определять свое будущее», – подчеркнула Стерджен.

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