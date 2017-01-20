Трамп готовит действия в обход Конгресса сразу после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп готовится немедленно после инаугурации в пятницу подписать, без визы Конгресса, указы во исполнение предвыборных обещаний: борьба с нелегальной миграцией, строительство стены на границе с Мексикой и отмена политических инициатив уходящего президента Барака Обамы. Об этом сообщили помощники Трампа.

"Он готов принимать программу реальных изменений не только в первый день, но и во второй и третий, и я думаю, что мы увидим это в ближайшие дни и недели", - сказал представитель Трампа Шон Спайсер в четверг, призвав журналистов ждать активных действий в пятницу, на выходных и в начале следующей недели.

Трамп планирует в субботу посетить штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Он обрушился с критикой на агентство и его уходящего главу, сначала поставив под сомнение выводы ЦРУ о вовлечённости России в кибератаки в ходе предвыборной кампании, а затем признав их.

Советники Трампа рассмотрели более 200 актов, касающихся здравоохранения, климатических инициатив, иммиграции, энергетики и множества других сфер, но неизвестно, сколько из них он изначально одобрит, сказал представитель переходной команды Трампа.

Подписание указов схоже с работой генерального директора, в роли которого прославился Трамп, возглавлявший масштабную бизнес-империю, но никогда не занимавший государственную должность, и позволит ему одержать ряд ранних побед перед тем, как перейти к длительному процессу проведения законопроектов через Конгресс.

Подобная стратегия использовалась другими президентами, включая Барака Обаму, в течение первых нескольких недель после инаугурации.

"Он хочет показать, что будет действовать и не застрянет в тупике Вашингтона", - сказал историк Принстонского университета Джулиан Зелизер.

Ожидается, что одним из указов Трамп приостановит наем на должности федеральных чиновников. Он также сделает официальное предупреждение о планах выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой, сказал Спайсер.

"Думаю, вы увидите, что это произойдёт очень скоро", - сказал он.

Обама, находившийся во главе США восемь лет, не раз пользовался аналогичными исполнительными полномочиями в ходе второго президентского срока, когда контролируемый республиканцами Конгресс препятствовал его попыткам пересмотреть законодательство в области иммиграции и охраны окружающей среды. Трамп планирует отменить многие из инициатив Обамы в этих сферах.