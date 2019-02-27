Последнее обновление: 27.02.2019 11:58

Бывший адвокат Трампа предъявит ему обвинения из-за WikiLeaks и московского проекта

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в среду планирует дать показания о том, что республиканец заранее знал об утечке электронных писем, которые навредят его сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.

Коэн также скажет, что Трамп руководил переговорами о проекте строительства небоскреба в Москве уже в то время, когда был кандидатом в президенты и публично заявлял, что у него нет деловых интересов в России, показал черновой вариант показаний.

В речи, с которой Коэн выступит в одном из комитетов Палаты представителей, бывший адвокат Трампа называет президента “расистом”, “мошенником” и “жуликом” и говорит, что предоставит документы, подтверждающие эти утверждения.

Коэн также скажет, что Трамп поручил ему заплатить $130 тысяч порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та хранила молчание о связях с президентом, в нарушение правил финансирования избирательной кампании.

В августе Коэн признался, что Трамп в преддверии президентских выборов приказал ему заплатить двум женщинам, чтобы те не распространялись о связях с ним. Прокуроры Нью-Йорка в декабре подтвердили, что, по их мнению, Трамп приказал заплатить женщинам, чтобы защитить свою предвыборную кампанию, показали судебные документы. Президент сказал, что выплаты не касались кампании.

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