Трамп после претензий на Панамский канал заявил о "Гренландии под контролем США"

США должны установить контроль над Гренландией, которая сейчас является территорией Дании. Об этом написал в собственной соцсети Truth избранный американский президент Дональд Трамп.

"С целью обеспечения национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", – говорится в сообщении.

Такое заявление Трамп сделал во время объявления соучредителя платежной системы PayPal Кена Хауэри послом США в Дании.

С 1867 года США несколько раз рассматривали возможность или пытались купить Гренландию – самый большой в мире остров, не являющийся континентом. Так и Трамп во время своего первого президентского срока выражал желание купить Гренландию.

Датские чиновники тогда назвали эту идею абсурдной, заявив, что остров не продается. В ответ на отказ Трамп отменил свой визит в Данию, отмечая, что Гренландия ежегодно наносит Дании значительный финансовый ущерб, но для США имеет стратегическую ценность.

Гренландия также интересна с политической и экономической точки зрения, поскольку расположена в Арктике и богата природными ресурсами, в частности золото, серебро, медь, уран и нефть.