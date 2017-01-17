В Беларуси задержали крупную партию "Боярышника"

Комитет гос контроля пресек ввоз из России крупной партии спиртосодержащей жидкости, аналогичной иркутскому "Боярышнику".

Во время спецоперации оперативники остановили большегруз, который ехал через белорусско-российскую границу в направлении Полоцка. Контрабандисты предпочитали местные дороги, объезжали центральные трассы. Во время обыска в автомобиле было найдено 5,6 тысячи канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров.

Экспертиза уже установила, что содержание метанола в жидкости, о которой идет речь, более чем в 500 раз превышает допустимые нормы.

В составе изъятой жидкости "содержится такой же метанол, как в иркутском "Боярышнике".

По факту изъятия спиртосодержащей жидкости с метанолом управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "незаконный оборот алкоголя".

В КГК утверждают, спиртосодержащую жидкость с метаноломчто перевозили жители Витебской области.

"Исходя из объемов изъятой продукции, есть вероятность, что она могла поступить в продажу на всей территории Беларуси. В ходе обысков дома и в офисе подозреваемых работниками финансовой милиции обнаружены и изъяты бухгалтерские документы и носители информации, содержащие сведения о преступной деятельности", - говорится в сообщении КГК.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн "Боярышник", где вместо этилового спирта был метиловый, произошло в Иркутске в декабре прошлого года. Из 123 пострадавших скончались 76 человек.