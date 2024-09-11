В Могилеве вскрыли "серую посредническую схему" реализации белорусских товаров

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области при проверке могилевского общества с ограниченной ответственностью вскрыл "серую посредническую схему реализации белорусских товаров".

Как сообщает КГК Беларуси, для незаконной минимизации налогов директор организовал и использовал "серую" схему по купле-продаже белорусской продукции (часы, одежда, текстильная продукция, обои) с использованием подконтрольных российских посреднических структур.

По утверждению КГК, на протяжении 2021-2023 гг. могилевское общество приобретало у белорусских производителей товары, которые впоследствии с незначительной наценкой якобы поставлялись в адрес подконтрольных посреднических российских компаний, после чего уже от этих компаний и с наценкой до 300% продавались через электронные торговые площадки Wildberries и Ozon.

Фактически фирмы-посредники были включены в цепочку лишь для оформления сделок купли-продажи, а сами товары не покидали территорию Беларуси и после их заказа покупателями маркетплейсов направлялись в пункты выдачи заказов со склада могилевского предприятия.

За счет использования этой схемы разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а белорусская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет.

Кроме того, общество попыталось незаконно вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость. По версии КГК ущерб государству составил свыше 1,2 млн рублей.

В отношении директора общества возбуждены уголовные дела. Причиненный государству ущерб полностью возмещен.