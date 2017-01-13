В Армении планируется сократить почти три тысячи госслужащих к 2018 году

Около 3 тысяч человек планируется сократить в госаппарате Армении к 2018 году, заявил в пятницу премьер республики Карен Карапетян.

"Всего число сотрудников должно сократиться с 22,961 тысячи до 20,059 тысячи, в том числе в аппаратах непосредственно министерств и ведомств – на 598 человек (с 5,793 тысячи до 5,195 тысячи), а в госорганизациях и госкомпаниях – на 2,304 тысячи (с 17,168 тысячи до 14,864 тысячи)", - сказал Карапетян на пресс-конференции.

По его информации, в результате оптимизации государственных структур планируется сэкономить около 5,36 миллиарда драмов (около 11 миллионов долларов) в год.

"Многие могут обратить внимание на социальную сторону вопроса – сокращение рабочих мест. Но с другой стороны, мы получим более эффективный госаппарат, прекратится дублирование функций, следовательно, государственная машина будет двигаться быстрее", - отметил Карапетян.