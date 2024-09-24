Армения и Евроюст подписали соглашение о сотрудничестве

Армения и Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве между профильными органами двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Армении.

"Этим мы выводим нашу борьбу с транснациональной преступностью на новый уровень. Целью этого соглашения является обмен данными. Наши партнеры, все ведомства должны стремиться к новым стандартам, то есть мы должны привести нашу базу данных в соответствие с такими стандартами, чтобы их передача была сверхзащищенной и безопасной", -- заявил министр юстиции Армении Григор Минасян.

Он подчеркнул, что политика армянского правительства по приведению судебной системы в соответствие с европейскими стандартами уже приносит свои плоды. Также было отмечено, что в Евроюсте у Армении появится прокурор по вопросам сотрудничества. Документ регламентирует вопросы, связанные с миссией прокурора по вопросам сотрудничества, сферой его деятельности, в частности, его участием в заседаниях коллегии Евроюста, работе рабочей группы, стратегических встречах, тренингах, информационных мероприятиях и программах.

В свою очередь президент Евроюста Ладислав Хамран отметил, что Армения стала 14-м членом Евроюста, не являющимся членом Евросоюза.

"Это означает, что вы можете делегировать координатора или прокурора по кадрам в нашу штаб-квартиру в Гааге", - добавил он.