Последнее обновление: 13.01.2017 17:16

В Венгрии планируют задерживать всех искателей убежища - СМИ

Власти Венгрии планирует автоматическое задержание всех лиц, ищущих убежища, до завершения процедуры предоставления убежища во время повышенной террористической угрозы. Об этом заявил высокопоставленный венгерский чиновник, имя которого не называется, информирует EUobserver.

“Им (просителям убежища) не позволять оставлять транзитные зоны, предназначенные для мигрантов”, - говорится в сообщении.

Согласно законодательству ЕС, взятие под стражу возможно только в исключительных случаях.

Так, в прошлом году иранский беженец выиграл дело против Венгрии в Европейском суде по правам человека в Страсбурге за то, что был помещен в тюрьму на 58 дней.

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