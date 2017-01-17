Amnesty International раскритиковала венгерские власти

Власти Венгрии принимают слишком суровые, "драконовские" антитеррористические меры, причем многие поправки в контртеррористическое законодательство страны нарушают международные обязательства Будапешта в области защиты прав человека, считают авторы доклада международной правозащитной организации Amnesty International.

В докладе, посвященном контртеррористическим законам в ряде европейских государств, отмечается, что в июне 2016 года президент Венгрии принял "ряд поспешных и драконовских контртеррористических мер", включая шестую поправку к конституции страны и некоторые изменения в законы, регулирующие деятельность полиции, служб национальной безопасности и армии. По мнению авторов доклада, принятые меры "полагаются на размытое понятие — террористическая угроза, — определение которому не дается".

"Если объявляется "террористическая угроза", различные исполнительные силы наделяются полномочиями, которые нарушают международные обязательства Венгрии в области прав человека. В частности, "террористическая угроза" нарушает принцип законности, который требует, чтобы законы были сформулированы четкими и ясными терминами", - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что шестая поправка к конституции "предполагает широкий набор поспешных ограничений на свободу собраний, неприкосновенность частной жизни и свободу передвижения".

В январе 2016 года Европейский суд по правам человек постановил, что внедренная Венгрией рабочая группа по контртерроризму "противоречит европейским нормам по защите прав человека, потому что ей были даны широкие полномочия в слежке, включая просмотр и чтение электронных писем, а министр юстиции может давать распоряжение о слежке за лицами для защиты национальной безопасности, при этом предварительное решение суда не нужно, равно как и не нужны подкрепляющие свидетельства от рабочей группы".

Правозащитники Amensty International также считают, что власти Венгрии были "особенно жестоки и агрессивны в своих попытках очертить границу между мигрантами и угрозой терроризма".

Второго октября прошлого года в Венгрии прошел референдум по поводу политики распределения беженцев в странах ЕС. Референдум не был признан состоявшимся, поскольку на участки пришли около 40% граждан страны, тогда как для его утверждения необходимы голоса не менее 50% избирателей. При этом из пришедших на голосование 98% отрицательно ответили на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право предписывать обязательное расселение людей, не имеющих венгерского гражданства, в Венгрии без согласия венгерского парламента?" Согласно плану Еврокомиссии, Венгрия должна будет принять 2,3 тысячи мигрантов в течение следующих двух лет.

Ранее стало известно, что парламент Венгрии не одобрил внесение поправок в конституцию страны, которые позволили бы запретить действие квот Евросоюза на распределение мигрантов на ее территории. За внесение поправок проголосовал 131 член парламента от правящей коалиции, возглавляемой премьер-министром. Для одобрения изменений в основной закон страны не хватило двух голосов. Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Габор Вона заявил, что его партия повторно внесет на рассмотрение парламента закон, запрещающий европейские квоты на расселение мигрантов на территории Венгрии.