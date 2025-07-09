Золото подешевело перед выходом протокола ФРС США

Стоимость золота снизилась перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это следует из данных бирж.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $20,68 относительно предыдущего закрытия, или на 0,62%, до $3 296,22 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,06% до $36,773 за унцию.

Позднее в среду планируется публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.