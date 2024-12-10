Последнее обновление: 10.12.2024 18:00

Цены на какао выросли до максимума за последние семь месяцев

Категории: Какао Цены

Фьючерсы на какао достигли самого высокого уровня с апреля из-за прогноза неурожая в Западной Африке и исторически низких запасов. Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы вернулись к максимумам, зафиксированным в начале этого года, после суровой погоды в ведущих странах-производителях Кот-д'Ивуаре и Гане.

Самый активный контракт вырос на 5,4% до $10 380 за тонну, самого высокого показателя с 29 апреля.

Перспективы производства в Западной Африке ухудшаются, что ставит под угрозу мировые поставки в период исторически низких запасов.

"Прогнозы на средний урожай ухудшились за последние недели. Погодные условия в ближайшие три месяца определят, увидим ли мы дальнейшее ухудшение", - сказал Стив Вотерридж, руководитель исследований в TRS by Expana.

Ключевые регионы выращивания в Западной Африке вступили в сезонный сухой период Харматта, который может высушить почву и нанести ущерб посевам.

По словам синоптика Maxar Technologies, низкая влажность почвы и минимальное количество осадков не будут способствовать росту урожая в середине года.

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