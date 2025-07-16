На границе Беларуси с Польшей скопилось 475 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским погранпереходом Тересполь (Брест) в очереди фиксируется 475 авто», - информирует ведомство.

Кроме того, более 1700 грузовиков ожидают въезда в Литву и Латвию.

Въезда на литовскую территорию перед двумя литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 1080 фур. Контрольные службы Литвы за сутки оформили 12% и 28% большегрузов от нормы соответственно.

Въезда в Латвию через пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 640 грузовиков. Латвийская сторона за 24 часа приняла из Беларуси 31% транспорта от нормы.