Последнее обновление: 11.07.2025 18:08

Финляндия сообщила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия сообщила ООН о своем выходе из конвенции о запрете противопехотных мин, что является последним шагом в процедуре. Об этом сообщает Reuters.

Вечером 10 июля МИД Финляндии сообщил, что страна передала сообщение в ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб одобрил выход страны из Оттавской конвенции.

Официальный выход из конвенции состоится через шесть месяцев после этого сообщения – в январе 2026 года.

Напомним, к идентичному шагу прибегли также государства Балтии и Польша, учитывая изменение ситуации с безопасностью в регионе. Эстония и Литва сообщили ООН о своем выходе из конвенции в конце июня.

Единственным европейским государством, имеющим сухопутную границу с РФ и не прибегнувшим к этому шагу, остается Норвегия.

Литва и Финляндия намерены начать в следующем году производство противопехотных мин для собственных нужд и для Украины.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование