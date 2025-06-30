Последнее обновление: 30.06.2025 18:00

На границе Беларуси с Польшей скопилось 55 автобусов и более 2,3 тысячи легковушек

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 4 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 2300 авто и 55 автобусов. В субботу очередь на въезд в Польшу достигла 2498 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 35% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Незначительное скопление легковых авто также фиксируется перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) находятся 1050 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данные пункты пропуска в Литву проследовал всего 21% авто от нормы.

Сотрудники латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с пятницы приняли на свою территорию 35% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 570 фур.

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