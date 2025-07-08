Китай взял на прицел самолет бундесвера в ходе миссии ЕС в Красном море

Китайские военные нацелились лазером на немецкий самолет, участвовавший в операции ЕС в Красном море. Об это заявили в МИД Германии.

Согласно информации, эта операция под названием Aspides призвана защищать гражданское судоходство от нападений повстанцев-хуситов в Йемене.

"Угроза безопасности немецкого персонала и срыв операции являются совершенно неприемлемыми", - заявили в немецком МИД.

Посол Китая в Берлине в связи с инцидентом был вызван для дачи объяснений. В сообщении МИД не уточняется, о каком лазере идет речь и были ли пострадавшие.

Между тем по информации Spiegel, самолет Бундесвера, по-видимому, стал жертвой китайской лазерной атаки у берегов Йемена. По данным издания, инцидент произошел при приближении разведывательного самолета к китайскому фрегату.

Вопреки обычной практике, экипаж китайского корабля заранее не сообщил об инциденте по частоте экстренного вызова. Возможный ущерб в настоящее время неясен и все еще расследуется, отмечает Spiegel.

По информации газеты Bild со ссылкой на источники в силовых структурах, это не первая подобный инцидент со стороны Китая. Уже несколько раз военные этого государства использовали лазеры против западных воздушных средств, ослепляя пилотов и выводя из строя электронику самолетов.