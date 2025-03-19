Годовая инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 2,3%, в ЕС - до 2,7%

Потребительские цены в еврозоне в феврале 2025 года увеличились на 2,5% в годовом выражении. Об этом говорится в окончательном отчете Eurostat.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 2,5%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,6% в годовом выражении после повышения на 2,7% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 2,7% после роста на 2,3% в январе. Рост цен на энергоносители замедлился до 0,2% после повышения на 1,9% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,7%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил 2,7% после повышения на 2,8% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС увеличились на 0,4%.

Самая низкая инфляция была отмечена во Франции (0,9%), Ирландии (1,4%) и Финляндии (1,5%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Венгрии (5,7%), Румынии (5,2%), и Эстонии (5,1%).

В Германии годовая инфляция замедлилась до 2,6% с 2,8% в январе, во Франции - до 0,9% с 1,8%. В Испании инфляция сохранилась на уровне 2,9%, в Италии - на уровне 1,7%.