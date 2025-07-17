Годовая инфляция в еврозоне в июне составила 2%, в ЕС - 2,3%

Потребительские цены в еврозоне в июне 2025 года увеличились на 2,0% в годовом выражении. Об этои говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция ускорилась после 1,9% в мае.

По сравнению с маем цены выросли на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 2,3% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 3,1% после роста на 3,2% в мае. Цены на энергоносители замедлили снижение до на 2,6% после 3,6% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,3%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в июне составил 2,3% после повышения на 2,2% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС выросли на 0,3%.

Самая низкая инфляция была отмечена на Кипре (0,5%), во Франции (0,9%) и Ирландии (1,6%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Румынии (5,8%), Эстонии (5,2%), Венгрии и Словакии (4,6%).

В Германии годовая инфляция замедлилась до 2,0% с 2,1% в мае. Во Франции инфляция ускорилась до 0,9% с 0,6%, в Италии - до 1,8% с 1,7% месяцем ранее, в Испании - до 2,3% после 2% в мае.