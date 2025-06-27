Мировые цены на перевозку нефти пошли вниз после деэскалации на Ближнем Востоке

Стоимость транспортировки нефти с Ближнего Востока в Азию резко упала после снижения напряженности в крупнейшем регионе-экспортере нефти в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Балтийской биржи в Лондоне, ставки фрахта снизились на 17%, до 55,50 пунктов по системе Worldscale, что соответствует примерно $1,60 за баррель.

"Рисковые надбавки естественно исчезли", - отметил Фредрик Дюбвад, аналитик Fearnley Securities AS. - "На рынке много свободных судов, и учитывая сезонные колебания, ставки закономерно опускаются ниже".

Цены на транспортировку резко выросли две недели назад из-за опасений, что Иран может нарушить судоходство в районе Ормузского пролива - стратегического маршрута, через который проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

После почти двух недель боевых действий между Ираном и Израилем, которые начались 13 июня, было достигнуто перемирие, что привело к падению цен на нефть и уменьшению рисков для судоходства в регионе.

Объединенный морской информационный центр - структура, координирующая взаимодействие военно-морских сил с коммерческим флотом в этом регионе - сообщил в четверг, что в течение последних 48 часов не было зафиксировано никаких инцидентов в Ормузском проливе, а трафик вернулся к нормальному уровню.

"Длительный период без активных боевых действий и укрепление условий перемирия стабилизирует морскую обстановку в Персидском заливе", - говорится в сообщении.

"Теперь, когда рынок успокоился относительно возможного перекрытия Ормузского пролива Ираном, суда снова ходят беспрепятственно, рисковые надбавки исчезли, и ставки существенно корректируются вниз", - сказал Джонатан Чаппел, старший управляющий директор Evercore ISI.

Система Worldscale позволяет судовладельцам и фрахтователям быстро рассчитывать актуальные прибыли и стоимость доставки нефти на тысячах торговых маршрутов.

По данным Балтийской биржи, суда, работающие на эталонном маршруте Саудовская Аравия - Китай, сейчас зарабатывают $35 281 в день, тогда как в понедельник этот показатель составлял почти $76 тысяч.