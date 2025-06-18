На границе Беларуси с Польшей скопилось 25 автобусов и более 1,7 тысячи легковушек

Очереди транспорта на границе Беларуси с Евросоюзом не уменьшаются, а только увеличиваются. Это следует из сообщения Госпогранкомитета.

«Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 1745 авто и 25 автобусов. Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 33% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что в течение суток литовская сторона в Мядининкае оформляла менее одной фуры в час.

«По состоянию на 10:00 въезда в Латвию и Литву ожидают 1240 единиц грузового транспорта. Меньше всего фур за сутки проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 4% транспорта от нормы, то есть 21 из 500 авто», - информирует ведомство.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 480 грузовиков, его сотрудники за 24 часа выполнили норму по пропуску фур на 21%.

Более 340 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). По данному маршруту в Евросоюз проследовало 30% транспорта.