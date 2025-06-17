На границе Беларуси с Польшей скопилось более 1,6 тысячи легковушек

За сутки очередь легковушек на въезд в Польшу увеличилась на 120 авто, сообщает Госпогранкомитет.

«Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест), в очереди находятся 1690 единиц. За 24 часа скопление легковушек перед данным погранпереходом увеличилось на 120 авто. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 37%», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 50 единиц легкового транспорта.

Наибольшее скопление грузовиков находится перед литовским погранпереходом Шальчининкай (Бенякони) — 510 фур. По данному маршруту в ЕС проследовало 26% грузовиков от нормы. За 24 часа контрольные службы литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) оформили всего 12% авто от нормы.

Более 310 единиц грузового транспорта фиксируется перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина), его сотрудники оформили 39% большегрузов.