Последнее обновление: 19.06.2025 17:44

В Минске открыли офис военного атташе Ирана

Начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел аккредитационную встречу с военным атташе при посольстве Ирана в Беларуси Али Таваколи.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития военного сотрудничества Беларуси и Ирана, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Офис военного атташе Ирана в Минске открыт впервые, отметили в пресс-службе Минобороны.

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