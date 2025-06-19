Китай отменяет пошлины для наименее развитых стран

Китай объявил о расширении политики нулевых тарифов на импорт товаров из всех наименее развитых стран мира, которые имеют дипломатические отношения с Пекином. Соответствующее сообщение подали в Всемирную торговую организацию на заседании в Женеве.

В частности, Китай полностью отменил пошлины на весь импорт из 53 африканских стран-партнеров. Правительство КНР также пообещало поддержку доступа товаров из этих стран на китайский рынок и расширение программ профессиональной и технической подготовки для их граждан.

В Пекине отметили, что такие действия направлены на стимулирование экономического роста в Африке, укрепление международной торговли и продвижение инклюзивной глобализации. Инициатива получила положительную оценку со стороны членов ВТО, в частности стран Африки и наименее развитых государств.

По данным ООН, в перечень наименее развитых стран входят 44 государства, большинство из которых расположены в Африке. Эти страны имеют низкий уровень дохода, ограниченные человеческие ресурсы и высокую уязвимость к экономическим и экологическим рискам.