Платина подорожала до максимума за 10 лет

Платина подорожала до максимума более чем за десятилетие из-за всплеска спроса на фоне недостаточных поставок металла.

Спотовые цены выросли более чем на 2% до $1350,17 за унцию, что является максимальным уровнем с сентября 2014 года.

С начала текущего года платина прибавила в цене свыше 45%.

"Бычий" тренд обусловлен значительным дефицитом предложения металла на рынке, а также тем, что производители ювелирных изделий наращивают запасы, сообщает Trading Economics.

Эксперты также указывают на рост спроса со стороны азиатских покупателей, особенно из Китая и Индии.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке также подстегнула покупки платины, которая используется инвесторами в качестве безопасного актива наряду с другими драгоценными металлами.

Тем не менее некоторые аналитики высказывают сомнения, что ралли будет продолжительным. Так, Goldman Sachs ожидает возвращения цен в район $800-1150 за унцию, что является торговым диапазоном последнего десятилетия.