Последнее обновление: 13.06.2025 17:11

На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными скопилось более 2,8 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными скопилось более 2800 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 1625 легковушки и 19 автобусов. С начала недели его контрольные службы приняли 34% авто из Беларуси.

При этом 30 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Самым загруженным погранпереходом для фур остается литовский Шальчининкай (Бенякони) — 540 единиц. С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 25% грузовиков.

Перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) фиксируется 370 фур. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси наименьшее количество большегрузов — 10% от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 280 единиц грузового транспорта. Сопредельные контрольные службы с понедельника приняли из Беларуси 33% авто от нормы.

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