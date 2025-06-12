На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 2,5 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 2535 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Самый загруженный маршрут для грузовиков на въезд в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 550 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 35% грузовых автомобилей от нормы. Меньше всего транспорта проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — всего 12% большегрузов.

На латвийском направлении перед Патерниеками (Григоровщина) скопилось 255 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало около 31% транспорта от нормы.

«По состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 1310 легковых автомобилей и 10 автобусов. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 30%», - сообщает Госпогранкомитет.