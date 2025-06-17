Дания развернула морские дроны для патрулирования Балтийского и Северного морей

Дания в понедельник развернула два беспилотных надводных аппарата американской компании Saildrone, чтобы усилить наблюдение в Балтийском и Северном морях. Об этом сообщает AFP.

Морские дроны Voyagers, запущенные Данией, будут испытываться Военно-морскими силами страны в течение следующих трех месяцев.

Согласно заявлению производителя, Voyagers достигают 10 метров в длину и могут автономно плавать в течение трех месяцев. Сенсоры, которыми они оснащены, могут сканировать объекты на глубине до 300 метров.

"Они будут выполнять свои задачи в Балтийском море, в Северном море и в других внутренних водах Дании", – пояснил AFP руководитель военных закупок Министерства обороны Дании Ким Йоргенсен.

По данным французского института морской экономики ISEMAR, на Балтийское море, доступ к которому возможен только через датские проливы, приходится более 8% мировых морских перевозок.