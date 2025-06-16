Цены на золото снизились после скачка до максимума

Цены на золото демонстрируют умеренное понижение после достижения почти двухмесячного максимума. Американские фьючерсы на золото снизилось на 0,5% до $3434,80 за унцию, что связано с фиксацией прибыли трейдерами после недавнего роста, сообщает Reuters.

Основным драйвером спроса на золото остаются геополитические риски, в частности, эскалация конфликта между Ираном и Израилем. Инвесторы ищут "тихие гавани" для капитала, традиционно поддерживающего золото в периоды нестабильности.

В то же время рынки ожидают новых сигналов относительно монетарной политики. В фокусе – заседание Федеральной резервной системы США, которое состоится в среду, 18 июня. Аналитики преимущественно прогнозируют, что ФРС сохранит ставку без изменений, однако ключевым будет дальнейший тон регулятора.

Фьючерсные рынки закладывают в цены две возможные скидки ставки до конца года, начиная с сентября. Эти ожидания поддерживаются последними инфляционными данными, свидетельствующими об умеренном росте цен в США.

При этом цены на серебро (спот) выросли на 0,2% до $36,36 за унцию, платину - на 1,5% до $1245,67, палладий - на 1,5% до $1043,53.