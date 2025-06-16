Последнее обновление: 16.06.2025 14:44

Правящая партия Польши и консервативная оппозиция сравнялись в рейтингах

В Польше правящая "Гражданская коалиция" и оппозиционная "Право и справедливость" сравнялись по уровню популярности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" получили бы одинаковую поддержку, что составляет 28,8%, пишут польские СМИ.

Третье место заняла бы антиукраинская ультраправая "Конфедерация" с результатом 13,8% голосов.

На четвертом месте, с результатом 6,9% голосов, оказалась партия одиозного евродепутата Гжегожа Брауна – "Конфедерация Польской Короны".

"Левые" получили бы поддержку 6,1% поляков, "Третий путь" – 5,1%. В свою очередь за партию "Разом" проголосовали бы 4,6% респондентов, что означает, что она не преодолела бы необходимый избирательный порог в 5%. Ответ "затрудняюсь сказать" дали 5% участников опроса.



<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование