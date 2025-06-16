Последнее обновление: 16.06.2025 14:44

Швеция расширила зону предупреждений о GPS-сбоях в Балтийском море

Морское управление Швеции, отвечающее за безопасность судоходства, расширило зону предупреждений о помехах в работе GPS в Балтийском море. Об этом ведомство сообщило в комментарии SVT.

Если до сих пор предупреждение о сбоях в навигации шведские власти распространяли на южную и центральную части Балтийского моря, то теперь оно распространено на северную часть Балтийского моря и Финский залив.

"Мы разослали навигационное предупреждение о необходимости быть внимательными", – сказал представитель Морского управления Швеции Фредрик Стрембек.

Он не может ответить, что стоит за этой проблемой, но обратил внимание, что GPS-помехи стали чаще наблюдаться с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Либо это преднамеренные действия, либо это атмосферные помехи", – сказал Стрембек.

Между тем в Финляндии работают над устройством для противодействия помехам GPS.



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