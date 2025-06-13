США перебрасывают военных на Ближний Восток

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток. Об этом пишет Associated Press.

По информации чиновников, имена которых не раскрываются, такое решение принято в связи с возможным ответом Ирана на израильские удары. Так, военно-морской флот уже направил в Восточное Средиземноморье эсминец USS Thomas Hudner. Еще один корабль вышел в море, чтобы быть доступным по запросу Белого дома.

Тем временем, как уточняют инсайдеры, Трамп встречается с руководителями Совета нацбезопасности, чтобы обсудить текущую ситуацию.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

В результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Между тем президент США Дональд Трамп после атаки призвал Иран заключить ядерную сделку, пока "не стало поздно".