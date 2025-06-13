Сербские академики призвали президента Вучича подать в отставку

25 членов Сербской академии наук и искусств подписали петицию с призывом отставки президента Александра Вучича. Об этом стало пишет Danas.

"Руководствуясь высшими интересами народа и государства, глубоко обеспокоенные будущим Республики Сербия, мы публично требуем отставки президента республики Александра Вучича из-за краха демократических, институциональных и социальных основ нашей страны", – говорится в тексте петиции.

Академики сетуют, что в течение последнего периода они стали свидетелями распада избирательного процесса из-за манипулирования списками избирателей, подкупа избирателей и злоупотребления государственными ресурсами.

Они также жалуются на контроль над прокуратурой и судами, что серьезно ставит под сомнение правовую безопасность граждан.

Кроме того, подписанты обращают внимание на подавление свободной прессы и плюрализма СМИ, а также узурпацию национальных телевизионных частот и превращение общественного вещания в инструмент пропаганды правительства.

В петиции также обвиняют режиму Вучича чрезмерное заимствование средств без публичного обсуждения и контроля, что угрожает экономической стабильности и будущему следующих поколений; сокрытие уголовных дел, потрясающих общество, и защиту ответственных лиц; появление широкомасштабной коррупции, фальсифицированных тендеров и полной непрозрачности в работе государственных органов; разрушение основных столпов общества – образования, здравоохранения, науки, культуры и искусства, которые находятся в состоянии хронического кризиса и запущенности.

"Мы требуем отставки не по политическим соображениям, а из-за моральной ответственности, которую мы чувствуем перед гражданами и будущим Сербии. Мы считаем, что ни один человек, даже президент, не имеет права разрушать демократический строй и ставить под угрозу государственные и общественные интересы ради личной или партийной власти", – отмечают академики.

По их мнению, отставка Александра Вучича является единственным возможным шагом к открытию пространства для диалога, восстановлению институтов и доверия граждан к государству.

Напомним, в Сербии более полугода продолжаются масштабные протесты. Их вызвала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад 1 ноября 2024 года, которая унесла жизни 16 человек. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и неэффективном управлении государственными институтами, которые в значительной степени находятся под контролем Вучича.