Израильской операции предшествовала серия диверсий в Иране

Израильское разведывательное агентство «Моссад» провело серию тайных диверсионных операций перед атакой на Иран.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, целью этих действий было повреждение стратегически важных иранских ракетных объектов и ослабление системы ПВО страны.

Тайные действия агентов должны были облегчить израильский удар по военным и ядерным объектам в Иране. По версии Израиля, это был «превентивный удар». Ракеты, в частности, упали на главный иранский завод по обогащению урана в городе Натанз. Также целью стала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции в Тегеране.

Израильская атака, как сообщается, была осуществлена авиацией, действовавшей, в том числе, с территории Ирака и Сирии. Некоторые источники утверждают, что часть израильских самолетов также вошла в воздушное пространство Ирана.