На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 2,8 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 2850 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 1500 единиц авто и 20 автобусов. В субботу очередь на въезд в Польшу достигла 1922 легковушек. Сопредельная сторона за два дня приняла на свою территорию 36% авто от нормы», - говорится в сообщении.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 920 грузовиков, ожидающих въезда на сопредельную территорию. Через данные пункты пропуска в Литву проследовало всего 18% авто от нормы.

Сотрудники латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с пятницы приняли на свою территорию 38% грузовиков от нормы. Въезда в Евросоюз ожидают 205 фур.

Скопление большегрузов также фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). Польские контрольные службы за два дня оформили 43% большегрузов.