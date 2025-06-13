Доллар укрепляется к основным мировым валютам

Курс доллара США заметно повышается в парах с евро и фунтом стерлингов, но стабилен к иене утром в пятницу.

Поддержку американской валюте как защитному активу оказывает повышение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Евро снизился на 0,33% и торгуется уровне $1,1546 по сравнению с $1,1584 на закрытие торгов в четверг.

Фунт стерлингов подешевел на 0,47% до $1,3549 с $1,3613 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены вырос на 0,14% до 143,68 иены против 143,48 иены в конце предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), и более широкий WSJ Dollar Index прибавляют по 0,32%.