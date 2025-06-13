Трамп собирает Совет по нацбезопасности из-за ударов Израиля по Ирану

В пятницу Совет по нацбезопасности США проведет заседание в связи с ударами Израиля по объектам ядерной программы Ирана и ожидаемой местью Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Заседание Совета по нацбезопасности с участием президента Дональда Трампа состоится в 11 утра по местному времени, сообщили в Белом доме.

Между тем военные США на Ближнем Востоке начали готовиться к различным вариантам развития событий, в том числе возможной необходимости эвакуировать американских граждан.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

В результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Все это произошло вскоре перед шестым раундом переговоров США и Ирана по ядерной программе Тегерана.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.